Isola dei Famosi, gaffe di Ilary Blasi su una naufraga

Scivolone di Ilary Blasi a pochi giorni dall’inizio ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice infatti commette una gaffe su una delle naufraghe che compongono il nuovo cast: “Non sapevo neanche chi fosse“.

Ilary Blasi sul cast dell’Isola dei Famosi: “Fiore Argento? Neanche sapevo chi fosse“

È un’Ilary Blasi come sempre vera e senza filtri, quella che è intervenuta ai microfoni del settimanale Chi per presentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il reality adventure che la vedrà ancora una volta al timone su Canale 5.

Incalzata in merito proprio al cast di concorrenti, che vede tra gli altri volti noti della tv e dello spettacolo, come Marco Predolin e i Jalisse, s’è fatta scappare una gaffe che non è passata inosservata ai tanti appassionati del reality, che stanno già commentando sui social in attesa della partenza ufficiale.

Lo scivolone della conduttrice ha riguardato Fiore Argento, sorella dell’attrice Asia Argento e figlia del regista Dario Argento. “Io non sapevo che avesse una sorella – ha detto Ilary a proposito di Asia, la più nota sorella di Fiore –, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare”.