Isola, Luca Vismara vuota il sacco: dai ritocchi estetici al cibo

Isola, Luca Vismara vuota il sacco: in Honduras si fanno ritocchi estetici e si ottiene cibo sotto banco?

Negli ultimi giorni circola un chiacchiericcio che vede un chirurgo estetico a disposizione dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Luca Vismara, ex naufrago, ha vuotato il sacco, parlando sia dei ritocchini che del cibo.

Isola, Luca Vismara: dai ritocchini estetici al cibo

Luca Vismara è stato concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2019 ed è rimasto in gioco per ben tre mesi. Chi meglio di lui può sapere cosa accade in Honduras? Il ragazzo ha deciso di replicare ad un chiacchiericcio che, da qualche giorno, sta intasando il web. Secondo una donna, di professione chirurgo estetico, tra lo staff del reality honduregno ci sarebbe un suo collega, pronto a ritoccare i naufraghi all’occorrenza.

La dottoressa, che risponde al nome di Dvora Ancona, sostiene che i concorrenti che stanno partecipando all’Isola abbiano più volte fatto ricorso ad iniezioni di botulino. Visamara non è assolutamente d’accordo con lei.

Le parole di Luca Vismara

Via social, Luca Vismara ha dichiarato:

“Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che, oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere, non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”.

Luca, nel corso della sua avventura all’Isola, ha perso ben 19 chili e il suo corpo era visibilmente provato. Pertanto, Vismara ha smentito sia la presenza di un chirurgo per i ritocchini che la distribuzione di cibo sotto banco. L’ex naufrago ha concluso:

“Tutti lo sanno che L’Isola è finta? Ragazzi ma cosa dite, non è assolutamente vero. Io ho perso 19 kg in 2 mesi e mezzo. Ovviamente chiedevo cibo e non mi è mai stato dato nulla, mai lo giuro. Basta vedere le mie foto dell’inizio e della fine del programma. Ho cominciato l’Isola che pesavo circa 69 kg e ho chiuso con 19 kg in meno dell’inizio”.

La replica del chirurgo estetico

Il chirurgo estetico che per primo ha lanciato la notizia dei ritocchini all’Isola, però, ha continuato a sostenere la sua tesi. Via social, ha tuonato: