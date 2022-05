Isola, Marialaura De Vitis naufraga: il messaggio dell’ex Paolo Brosio

Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis naufraga: il messaggio dell'ex fidanzato Paolo Brosio.

Dopo la vittoria de La Pupa e il Secchione Show, Marialaura De Vitis ha fatto le valige ed ha preso il primo volo per l’Honduras. Mentre era ancora una Pupa di Barbara D’Urso, Ilary Blasi e il suo staff l’hanno scelta come nuova naufraga dell’Isola dei Famosi.

L’ex fidanzato Paolo Brosio non poteva rimanere in silenzio davanti ad una simile notizia.

Marialaura De Vitis nuova naufraga dell’Isola

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha annunciato che una sua “creatura” è stata scelta come concorrente dell’Isola dei Famosi. Si tratta della vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, ovvero Marialaura De Vitis. Carmelita, collegandosi con l’ex fidanzata di Paolo Brosio, ha dichiarato: “Con grande orgoglio devo dire che per l’ennesima volta una D’Urso-creatura sta per essere una protagonista de L’Isola dei Famosi.

Sei in Honduras, brava Marialaura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa e ti hanno mandata lì i nostri amici di Mediaset“. La De Vitis, emozionata come non mai, ha ammesso di essere prontissima per lo sbarco sulla Playa.

Il messaggio dell’ex Paolo Brosio

Marialaura ha raccontato che l’ex fidanzato Paolo Brosio, appena saputo dell’ingaggio per l’Isola dei Famosi, l’ha contattata per complimentarsi con lei.

Anche se non sono più una coppia dal 2021, i due si vogliono ancora molto bene e hanno mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia. Nessun ritorno di fiamma, quindi, ma solo un legame d’affetto, che, vista la differenza d’età, ben 42 anni, potrebbe essere definito come quello che si instaura tra padre e figlia.

Marialaura all’Isola dei Famosi: pronta a tutto

Incalzata dalla D’Urso, la De Vitis ha ammesso di essere pronta a mettersi in gioco anche all’Isola dei Famosi.

Così come fatto a La Pupa e il Secchione Show, Marialaura non nasconderà i lati del suo carattere, nemmeno quelli più scomodi. Non a caso, Barbara ha esclamato: “Non farmi fare brutte figure e non litigare con nessuno“. L’ex di Brosio ha replicato: “Questo non te lo posso permettere!“.