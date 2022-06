Isola, Marialaura De Vitis confessa un sogno erotico a Luca Daffrè: passione con il cervo di mezzo.

Ad un passo dalla finalissima, alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno ancora abbastanza energie per lasciarsi andare a pensieri bollenti. Marialaura De Vitis ha confessato di aver fatto un sogno erotico con protagonista Luca Daffrè.

Isola, Marialaura: sogno erotico su Luca

Marialaura De Vitis e Luca Daffrè potrebbero diventare una coppia, almeno questa è la speranza dei fan dell’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, la ragazza ha confessato di aver fatto un sogno erotico con protagonista il naufrago. “Stanotte ti ho sognato“, ha dichiarato l’ex fidanzata di Paolo Brosio con un pizzico di malizia nel tono della voce.

Marialaura e il sogno erotico: di mezzo c’era il cervo

Luca, stuzzicato dalla confessione di Marialaura, ha provato a cogliere i dettagli del sogno. La De Vitis, però, ha ammesso: “Non te lo posso dire”. A smuovere un po’ la situazione ci ha pensato Edoardo Tavassi, che ha messo alle strette la naufraga. A questo punto, l’ex fidanzata di Brosio ha confessato:

“No, ho sognato che lui bussava alla mia porta nella stanza d’hotel. Io sono andata a vedere chi fosse alla finestra e c’era il cervo. Allora gli ho aperto. Dopo il sogno è continuato. Come? Non ve lo dico!”.

La De Vitis non ha voluto rivelare altri dettagli, ma Luca è comunque apparso piuttosto soddisfatto.

La reazione di Luca Daffrè

Parlando con Edoardo, Daffrè ha ammesso: “Ha detto che ha fatto un sogno, ma non era brutto, dunque è già una cosa positiva“. Marialaura, chiamata in confessionale, ha spiegato che nel sogno erotico lei e Luca erano in una camera d’albergo. Erano piuttosto complici, ridevano e scherzavano, ma c’era anche molta passione.

“Magari se si avvererà fuori di qua gli dirò che ho avuto un sogno premonitore“, ha concluso la De Vitis.