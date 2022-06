Isola, Nick fa pace con Carmen e Nicolas ma è perplesso: fino al giorno prima fuoco e fiamme, poi grandi amici.

Dopo giorni e giorni trascorsi a litigare, Nick Luciani ha fatto pace con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. I tre si sono abbracciati e hanno deciso di trascorrere le ultime settimane all’Isola dei Famosi in un clima di serenità.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto andare in scena l’ennesimo scontro tra Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Appena le luci della diretta si sono spente, però, i tre hanno fatto pace. Ad aver dato il via al chiarimento è stata la showgirl, che ha cercato di farsi perdonare per aver definito/identificato il cantante dei Cugini di Campagna solo “come quello di Anima mia“.

Carmen, senza ammettere l’errore, ha dichiarato:

“Mi vengono le lacrime agli occhi a ripensarci, ci conosciamo da tanti anni. La mia era una battuta”.

Nick accetta le scuse di Carmen e Nicolas

Davanti alle parole della Di Pietro, Luciani ha replicato: “Mi sono stranito perché ho caricato tutto lo stress della giornata“.

A questo punto, i due si sono abbracciati e, a detta di Carmen, è stato un gesto “liberatorio” per entrambi. Poco dopo, Nick è stato raggiunto anche da Nicolas e il chiarimento è stato immediato. Il cantante, in confessionale, ha ammesso:

“Nicolas si è avvicinato e ha capito di aver esagerato e questa mattina siamo più amici di prima, anche con Carmen”.

Le perplessità di Nick Luciani

Nick, Carmen e Nicolas si sono abbracciati e hanno finalmente ritrovato la serenità di un tempo. Eppure, poco dopo, Luciani ha fatto una strana confessione:

“Fino a ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Sono rimasto, perché stanotte Nicolas si è avvicinato e ha capito magari di aver esagerato. E stamattina siamo più amici di prima… Sono felice, una bella cosa dai”.

Il cantante dei Cugini di Campagna è felice di aver fatto pace con Carmen e Nicolas, ma è apparso un po’ perplesso. La sintonia durerà? Staremo a vedere.