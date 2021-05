Isola Party, Mercedesz Henger svela i retroscena della prova di apnea

Ospite di Andrea Dianetti e Valeria Angione a “Isola Party”, l’ex naufraga Mercedesz Henger ha svelato alcuni retroscena della sua storica prova di apnea.

Ospite del format Isola Party, in onda su Mediaset Play, l’ex naufraga Mercedesz Henger ha rivelato alcuni particolari relativi alla storica prova di apnea di cui fu protagonista durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger, la prova di apnea a L’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger ha partecipato all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi, classificandosi al terzo posto tra i concorrenti in gara. Nel corso della sua esperienza da naufraga, tuttavia, è diventata particolarmente nota per essersi resa protagonista di una incredibile prova di apnea che terrorizzò sia la conduttrice Alessia Marcuzzi che gli ospiti in studio e il pubblico a casa.

L’espressione di Mercedesz Henger, infatti, venne interpretata dalla Marcuzzi come una richiesta di aiuto causata da un improvviso malore: per questo motivo, quindi, la conduttrice chiese l’intervento immediato dell’inviato Alvin.

Da allora, inoltre, è diventato celebre l’urlo “Alvin Alvin Alvin!” pronunciato dalla donna per sollecitare l’inviato.

Mercedesz Henger, dettagli sulla prova di apnea svelati a Pomeriggio Cinque

Tempo dopo la conclusione dell’undicesima edizione del reality show e dell’avventura vissuta da Mercedesz Henger, l’ex naufraga ha chiarito quanto accaduto durante la prova di apnea nel corso di un’ospitata a Pomeriggio Cinque, avvenuta nel mese di marzo 2021.

Nel salotto di Barbara d’Urso, la terza classificata de L’Isola dei Famosi ha rivelato alcuni aspetti del singolare episodio verificatosi in Honduras.

In occasione della puntata di Isola Party, trasmessa su Mediaset Play nella serata di lunedì 10 maggio, poco prima che andasse in onda il nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021, poi, Mercedesz Henger è nuovamente tornata sulla vicenda, interrogata dai conduttori dello show, Andrea Dianetti e Valeria Angione.

Mercedesz Henger, il racconto della prova di apnea a Isola Party

Il duo alla conduzione di Isola Party, Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha intervistato l’ex naufraga Mercedesz Henger: tra le tante domande e curiosità sottoposte alla donna, tuttavia, non poteva mancare qualche provocazione legata all’indimenticabile prova di apnea della quale fu protagonista.

A questo proposito, l’ex naufraga ha scelto di svelare ulteriori retroscena in merito a quanto avvenuto e, rivolgendosi direttamente alla conduttrice Valeria Angione, ha scherzato: “Fammi indovinare, Valeria… anche tu ti sei sentita male in quel momento? Me lo dicono tutti – e, poi, con un sorriso, Mercedesz Henger ha spiegato – ma sapete cosa stava succedendo in realtà? Praticamente avevamo appena fatto la prova, ma non se lo ricorda nessuno, del fango. Io ho fatto la lotta nel fango con Simona Ventura e non l’avevamo finita perché si stavano facendo male tutti e poi ci hanno dato da mangiare, ma un sacco. Quindi io mi sono ingozzata di alette di pollo, incluse le ossa, e poi ci hanno buttato in acqua e quindi io in realtà stavo bene ­– e ha concluso – ma sapete quanti meme ci hanno fatto con quella foto?”

I due conduttori, ascoltando il racconto, sono stati però attratti dallo sconosciuto aneddoto sulle alette di pollo. Per questo motivo, l’ex naufraga ha precisato: “Mi stavano risalendo, infatti continuavo a fare quell’espressione per quel motivo”.

Infine, quando il duo Dianetti-Angione ha chiesto a Mercedesz Henger che effetto le faccia rivedere oggi il video della prova, la donna ha ammesso: “È strano vederla ora. Tra l’altro io non ho mai visto un’intera edizione dell’Isola, mi vergognavo e lo dissi anche nel provino. Essere sincera era la cosa migliore da fare. Praticamente, ora vederla da spettatrice è stranissimo e ho un sacco di nostalgia”.