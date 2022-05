Isola, rapporto teso tra Ilary e Alvin: “Non si sopportano più”

Isola dei Famosi, rapporto teso tra Ilary Blasi e l'inviato Alvin: "Non si sopportano più".

Ilary Blasi e Alvin, rispettivamente conduttrice e inviato dell’Isola dei Famosi, sarebbero ai ferri corti. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due non riuscirebbero più a sopportarsi, tanto che gli autori del reality honduregno starebbero facendo di tutto per aiutarli a ricucire il rapporto.

Isola, Ilary Blasi e Alvin: rapporto teso

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin hanno avuto un piccolo battibecco che ha fatto drizzare le antenne ai telespettatori più attenti. Nello specifico, la conduttrice ha rubato la parola all’inviato per spiegare una prova e lui non ha gradito lo sgambetto. Non a caso, Alvin ha esclamato:

“Ilary a questo punto spiega anche tu la prova. Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

Il tutto si è concluso con una risata della Blasi e un sorriso forzato dell’inviato. Poche ore dopo, però, un’indiscrezione ha parlato di un rapporto più che teso.

L’indiscrezione su Ilary e Alvin

Secondo il giornalista Ivan Rota di Dagospia, la Blasi e Alvin sarebbero davvero ai ferri corti. Si legge:

“Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”.

Sembra, quindi, che la conduttrice dell’Isola e il suo inviato abbiano qualche problema di comunicazione. Non solo, gli autori del reality honduregno starebbero facendo di tutto per arrivare alla finale senza troppi intoppi.

Ilary e Alvin: un rapporto che va avanti da anni

Al momento, è bene sottolinearlo, i diretti interessati non si sono espressi in merito. Ilary e Alvin hanno un rapporto di amicizia che va avanti da anni e hanno più volte lavorato insieme.

Oltre all’Isola, hanno condotto Top of the Pops nel 2003, CD Live nel 2004 ed Eurogames nel 2019. Insomma, se dovessero litigare davvero sarebbe un peccato perché, come coppia lavorativa, funzionano e piacciono anche al pubblico.