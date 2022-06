Isola, Roger abbandona: Pamela Petrarolo finisce in lacrime

Isola, Roger Balduino abbandona per problemi di salute: Pamela Petrarolo finisce in lacrime.

Nel corso dell’ultima striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, Pamela Petrarolo ha scoperto che Roger Balduino è stato costretto ad abbandonare il gioco. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai non l’ha presa per niente bene ed è finita in lacrime.

Isola, Roger abbandona: Pamela in lacrime

Attimi di sconforto all’Isola dei Famosi. Durante l’ultima diretta, Pamela Petrarolo è stata eliminata ed è sbarcata su Playa Sgamada. Qui ha potuto proseguire la sua avventura con Roger Balduino, mentre Marco Maccarini è stato fatto fuori con un televoto lampo. Sempre nel corso della puntata, però, il modello si è fatto male ed è stato costretto a ricorrere alle cure del medico. Pamela non si è fatta scoraggiare e ha atteso con pazienza il ritorno di Roger.

Quest’ultimo, però, non è tornato sulla Playa perché la sua salute non gliel’ha consentito. La Petrarolo, appena ha scoperto il suo destino, è finita in lacrime.

Lo sfogo di Pamela Petrarolo

Pamela ha ricevuto un comunicato da parte dello staff dell’Isola e così ha appreso dell’abbandono di Roger. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai non l’ha presa affatto bene. E’ subito scoppiata a piangere e ha ammesso alle telecamere di non essere in grado di proseguire l’avventura in completa solitudine.

Un vero e proprio momento di sconforto, che ha fatto tremare i suoi tantissimi fan.

Pamela ha deciso di rimanere all’Isola

La Petrarolo ha riflettuto un po’, poi ha deciso di rimanere all’Isola dei Famosi. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai proseguirà l’avventura su Playa Sgamada completamente sola. Questo, almeno, sarà il suo destino fino alla prossima diretta, quando dovrebbe essere raggiunta dall’eliminato di turno.