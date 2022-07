Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita alle Isole Eolie. Ci sono state diverse segnalazioni.

La scossa, come riportato dalla Sala Operativa dell’INVG, è stata di magnitudo 3.0, ad una profondità di 254 km. Durante l’anno sono state avvertite diverse scosse di questa magnitudo alle Isole Eolie. La loro vicinanza alla terraferma le porta a risentire anche degli eventi sismici che avvengono in Calabria e in Sicilia. Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.