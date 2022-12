Risveglio pieno di paura questa mattina, 4 dicembre, sulle Isole Eolie.

Nella zona si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 a 63 km da Messina. Sarebbe stato avvertito fino a Reggio Calabria, Acireale e Catania oltre che nel Messinese.

Isole Eolie, scossa di terremoto di magnitudo 4.6

Momenti di paura questa mattina, domenica 4 dicembre, per le Isole Eolie, che si sono svegliate con un terremoto. Si è verificata una scossa di magnitudo 4.6. Il sisma è stato localizzato a 63 km da Messina ma sarebbe stato avvertito fino a Reggio Calabria, Acireale e Catania.

L’ipocentro è stato registrato ad una profondità di 3 km.

La Terra continua a tremare nella zona delle Isole Eolie, dove ci sono state diverse scosse negli ultimi giorni. Avvertita anche una seconda scossa di magnitudo 2.0, intorno alle 08.18 di questa mattina, con l’ipocentro localizzato ad una profondità di 6 km. Solo due giorni fa una serie di scosse si era verificata nella zona della Costa siciliana settentrionale tra le province di Palermo e Trapani.

La preoccupazione sale per il fatto che si tratta di una zona vulcanica. Su Twitter si sono scatenate diverse reazioni anche contro il ministro Matteo Salvini per le sue dichiarazioni sul ponte sullo Stretto di Messina. Molti utenti hanno colto l’occasione di queste scosse di terremoto per fargli notare che si tratta di una zona altamente sismica.

Terremoto Isole Eolie: lievi danni e persone in strada

Le due scosse di terremoto avvenute a pochi minuti di distanza nella zona delle Isole Eolie stanno facendo crescere la paura.

Moltissime persone si sono riversate in strada, temendo altre scosse. Come riportato dal Giornale di Sicilia, in ospedale, a Lipari, sono caduti gli intonaci e si sono rotti dei vetri. Ci sono stati danni lievi in diverse zone e anche due frane a mare, in prossimità della spiaggia di Valle Maria e nella zona sottostante di San Nicola. Non ci sono stati danni significativi dopo le scosse. Si tratta di un momento molto difficile per le Isole Eolie, colpite anche dal maltempo e dalle inondazioni.

A poche decine di km si è verificata un’altra scossa, di magnitudo 2.9, ad una profondità di 138 km.