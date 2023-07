Stava trascorrendo una bella giornata con parenti e amici, ma purtroppo si è trasformate in una tragedia. Una donna di 55 anni è morta mentre nuotava nel fiume Sesia, in Piemonte.

Isolella, donna ha un malore e muore mentre nuota nel fiume Sesia

Una bella giornata in compagnia di amici e parenti si è trasformata in una tragedia. Una donna di 55 anni, che nuotava nel fiume Sesia, è morta davanti alla sua famiglia a Isolella, frazione di Borgosesia, in provincia di Vercelli. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 2 luglio, mentre il gruppo stava trascorrendo qualche ora di relax. La 55enne Minibell Puemape Cisiniegas ha iniziato ad accusare un malore mentre nuotava, è riuscita ad uscire dal fiume e ha perso i sensi sulla spiaggia. Amici e familiari hanno provato a rianimarla, chiamando subito i soccorsi, ma purtroppo la donna non si è ripresa.

I tentativi di salvarla sono stati inutili

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 in ambulanza e il personale del soccorso alpino e speleologico ed è intervenuto anche un elicottero di emergenza, ma purtroppo i tentativi di salvarla sono stati inutili. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarla, ma purtroppo hanno potuto solo constatarne il decesso.