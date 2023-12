Isotta Fraschini presente al Future4Puglia

Bari, 04 (askanews) – A margine del ciclo di eventi Future4Puglia, dello scorso 28 novembre, presso la sala conferenze dell’Acquedotto pugliese a Bari. Abbiamo parlato con Angelo Giardino, Responsabile ingegneria e sperimentazione prodotto di Isotta Fraschini Motori:

“Isotta Fraschini motori sta investendo molto sui combustibili alternativi in particolare sull’idrogeno, sia perché vede questi combustibili come una delle possibili soluzioni al percorso di decarbonizzazione che Isotta Fraschini sta portando avanti, sia per poter proporre sul mercato dei prodotti nuovi che abbiano diano la possibilità al cliente finale di poter emettere meno.

Isotta ha una lunga tradizione di motori a combustione interna, uno dei progetti che sta portando avanti è la conversione di una nuova famiglia di motori per poter funzionare completamente ad idrogeno; il secondo prodotto e quello di una fuel sell da 500kw con un sistema modulare che permetterà di scalare potenza sempre più avanti. Tutto questo per rispondere alle esigenze sia in ambito navale, ma anche le versioni industriali e ferroviarie”.