Israele: 30 camion di cibo del WFP verso Gaza

Roma, 15 ott. (askanews) - Nelle immagini diffuse dall'IDF, l'esercito israeliano, si vede ciò che viene presentato come aiuto umanitario in transito attraverso il valico di frontiera "Erez West" tra Israele e il nord di Gaza. In un comunicato, l'esercito israeliano sostiene che 30 camion che trasp...