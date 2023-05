Israele, a Korazim dove predicava Gesù: svelata la pavimentazione

Korazim, 2 mag. (askanews) – Si sono conclusi recentemente i lavori di sistemazione della pavimentazione della antica Sinagoga scoperta negli ultimi due anni all’interno del Parco Archeologico di Korazim, la cittadina nella Galilea vicina al Monte delle Beatitudine che, secondo la tradizione cristiana, Gesù percorreva per dirigersi a Cafarnao, a circa 4 chilometri di distanza.

La pavimentazione è stata mostrata per la prima volta dallo stesso archeologo israeliano Achia Kohn-Tavor, che ha seguito i lavori dal 2020. “Sappiamo che Gesù predicata qui a Korazim – dice ad askanews – esattamente in questo punto dove ci troviamo, qui nella Sinagoga. Lo si legge nella Bibbia. La sinagoga dove siamo ora è datata quarto secolo dopo Cristo, ma quello che abbiamo fatto, a partire dal 2020, è scavare qua sotto per cercare la vecchia sinagoga, quella più antica. Qui abbiamo trovato ceramiche, monete, capitelli e colonne del primo secolo. Crediamo dunque che il luogo si sia preservato intatto. E’ il luogo dove Gesù predicava nella vecchia Sinagoga, sotto a quella dove siamo ora, costruita secoli dopo. Crediamo fortemente che questo sia il luogo esatto dove Gesù predicava 2mila anni fa”.

A Korazim, luogo dove è nata la cristianità, gli scavi sono iniziati nel 1907, per poi susseguirsi nel corso degli anni. Gli ultimi sono iniziati nel 2020 e si sono conclusi nell’estate 2022. Realizzati dalla Università di Ariel in Samaria, la Sinagoga venuta alla luce risale al quarto secolo dopo Cristo, ma durante gli scavi sono stati rinvenute ceramiche e monete del primo secolo, così come capitelli e colonne.

Il Parco Nazionale di Korazim, a nord del Mare di Galilea, conserva resti di un villaggio ebraico. E le scoperte avvenute negli anni porterebbero gli studiosi a far pensare che sia il luogo dove Gesù predicava. La sinagoga fu costruita con pietre di basalto. Tre le porte per accedervi: la più grande, al centro, è caratterizzata da un magnifico timpano. Al suo interno anche una replica di un sedile chiamato “sedile di Mosè”.