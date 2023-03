Home > Askanews > Israele, a Tel Aviv fiaccolata contro la riforma giudiziaria Israele, a Tel Aviv fiaccolata contro la riforma giudiziaria

Roma, 10 mar. (askanews) – Manifestanti sfilano per le strade di Tel Aviv, con torce alla mano, per protestare contro il progetto di riforma giudiziaria proposta dal governo israeliano. La coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu, attualmente in visita ufficiale a Roma, ha proposto una legge che gli permetterebbe di nominare i giudici e limitare considerevolemente le prerogative della Corte Suprema.

Roma, 10 mar. (askanews) - Manifestanti sfilano per le strade di Tel Aviv, con torce alla mano, per protestare contro il progetto di riforma giudiziaria proposta dal governo israeliano. La coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu, attualmente in visita ufficiale a Roma, ha proposto una le...