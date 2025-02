Israele, alla Knesset un minuto di silenzio per ricordare i Bibas

Gerusalemme, 26 feb. (askanews) – Il Parlamento israeliano ha osservato un minuto di silenzio per ricordare i tre componenti della famiglia Bibas, tenuti in ostaggio a Gaza, così come tutte le altre vittime dell’attacco senza precedenti di Hamas il 7 ottobre 2023 in Israele.

Nelle immagini, il presidente della Knesst Amir Ohana ha dichiarato: “A nome della Knesset, vorrei partecipare al profondo lutto delle famiglie e, in memoria e ricordo di tutte le vittime morte e cadute che abbiamo subito dal massacro del 7 ottobre, osserviamo il silenzio”.