Milano, 28 apr. (askanews) – Bandiere a mezz’asta in Israele per Yom HaShoah, la “Giornata del ricordo dell’Olocausto” e dei sei milioni di ebrei uccisi. All memoriale Yad Vashem il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Naftali Bennett hanno deposto delle corone di fiori.