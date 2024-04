Israele: apriremo inchiesta sulla tragica morte dei dipendenti WCF

Milano, 2 apr. (askanews) – L’esercito israeliano ha fatto sapere che aprirà “un’indagine” per accertare le circostanze dell’attacco che ha ucciso sette dipendenti della ONG americana World Central Kitchen. “La scorsa notte a Gaza si è verificato un incidente che ha provocato la tragica morte dei dipendenti della World Central Kitchen mentre svolgevano la loro missione vitale di portare cibo alle persone bisognose. In quanto militari professionisti impegnati nel rispetto del diritto internazionale, siamo impegnati ad esaminare la nostra operazioni in modo accurato e trasparente”, ha dichiarato Daniel Hagari, portavoce dell’esercito israeliano.

“Abbiamo esaminato l’incidente ai massimi livelli per comprendere le circostanze di ciò che è accaduto e come è accaduto. Apriremo un’indagine per esaminare ulteriormente questo grave incidente. Questo ci aiuterà a ridurre il rischio che un simile evento si ripeta”, ha aggiunto.

“Negli ultimi mesi, l’IDF esercito israeliano ha lavorato a stretto contatto con la World Central Kitchen per assisterli nell’adempimento della loro nobile missione di aiutare a portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. La WCK World Central Kitchen è venuta in aiuto degli israeliani dopo il massacro del 7 ottobre; sono stati una delle prime ONG qui. Il lavoro del WCK è fondamentale; sono in prima linea per l’umanità. Andremo a fondo della questione e condivideremo i nostri risultati in modo trasparente”