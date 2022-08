Israele, attacco contro un bus a Gerusalemme: almeno 8 feriti

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – Si è consegnato stamane alle forze di sicurezza l'uomo sospettato di aver compiuto in Israele un attentato terroristico sparando contro un autobus a Gerusalemme sabato sera nei pressi della Tomba di Re Davide e un parcheggio della zona, situato vicino al Muro Occidentale.

Lo riporta il Jerusalem post. Almeno otto persone sono state ferite, di cui due in modo grave e cinque in modo lieve. La caccia all'uomo è proseguita per tutta la notte, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia di Israele.