Israele aumenta le incursioni in Siria: nuovi attacchi e operazioni militari

Israele ha lanciato nuove operazioni militari in Siria, intensificando le sue azioni aeree e terrestri nella regione.

Israele ha intensificato le sue operazioni militari in Siria, con raid aerei e incursioni a terra che hanno riacceso le tensioni nella regione. Secondo fonti ufficiali, le forze israeliane hanno condotto un’operazione terrestre nella provincia sud-orientale di Deraa, mentre continuano i bombardamenti aerei in diverse località intorno a Damasco. Questo aumento delle attività militari segue una serie di attacchi mirati contro obiettivi militari siriani, che hanno suscitato forti condanne da parte del governo di Damasco.

Le operazioni sul campo e le reazioni siriane

Le truppe israeliane hanno effettuato ricerche nei comuni di Saysoun e Jamlah, situati vicino alla linea di cessate il fuoco del 1974, che separa le forze israeliane e siriane. L’agenzia di stampa statale siriana ha confermato queste operazioni, definendole una violazione della sovranità nazionale. Sabato scorso, Ahmed al-Sharaa, presidente ad interim della Siria, ha dichiarato che sono iniziate le trattative con Israele per ripristinare l’accordo del 1974, siglato dopo la guerra del 1973 tra i due paesi. Tuttavia, al-Sharaa ha escluso la possibilità di una normalizzazione delle relazioni, sottolineando che gli incontri sono volti a fermare le azioni aggressive di Israele nei confronti della Siria.

Le forze israeliane hanno condotto centinaia di attacchi aerei su basi militari e asset siriani dall’inizio della guerra civile. L’occupazione delle Alture del Golan è stata ampliata con la conquista della zona cuscinetto smilitarizzata, infrangendo così l’accordo di disengagement del 1974. Martedì scorso, il governo siriano ha denunciato con forza gli attacchi israeliani su diversi obiettivi nella città di Homs e nei pressi di Latakia, definendoli una violazione flagrante della sovranità della Repubblica Araba Siriana.

Il contesto delle operazioni israeliane

Le operazioni militari israeliane in Siria sono aumentate in modo significativo a seguito del conflitto a Gaza e della caduta di Bashar al-Assad. A fine agosto, sei soldati siriani sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano su Damasco, il giorno dopo un’incursione di terra delle forze israeliane. Le azioni di Israele avvengono in un contesto di crescente aggressività da parte del governo di Benjamin Netanyahu, il quale promuove la visione di un “Grande Israele”, un concetto sostenuto da elementi ultranazionalisti israeliani che rivendicano territori occupati in Cisgiordania, Gaza, e parti di Libano, Siria, Egitto e Giordania.

Dopo gli scontri tra combattenti tribali beduini e fazioni druse a Suwayda, avvenuti il 13 luglio, le forze governative siriane sono state inviate per sedare i conflitti. Tuttavia, la situazione è peggiorata e Israele ha intensificato i bombardamenti contro le truppe siriane, colpendo anche il cuore della capitale, Damasco, giustificando tali attacchi come una misura di protezione per la comunità drusa. In questo clima di crescente tensione, le prospettive di una soluzione pacifica tra Israele e Siria appaiono sempre più lontane.

Prospettive future e sviluppi diplomatici

Le recenti operazioni militari e le dichiarazioni del governo israeliano indicano un aumento delle tensioni nella regione, con possibili ripercussioni sul già fragile equilibrio di potere in Medio Oriente. La Siria, da parte sua, continua a cercare di ripristinare la propria sovranità, mentre le trattative con Israele si concentrano sulla necessità di trovare un accordo di sicurezza che possa prevenire ulteriori attacchi. Tuttavia, la posizione di al-Sharaa e il rifiuto di una normalizzazione delle relazioni complicano ulteriormente le dinamiche di questo conflitto.

In conclusione, la situazione rimane instabile e suscettibile a sviluppi rapidi. Le autorità siriane hanno espresso chiaramente la loro opposizione all’intervento israeliano, mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione le operazioni militari che potrebbero avere ripercussioni non solo a livello regionale, ma anche globale.