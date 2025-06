Israele avverte: nonostante tregua con Iran "pericolo persiste"

Roma, 24 giu. (askanews) – Nonostante il cessate il fuoco con l’Iran, il portavoce dell’esercito israeliano, Effie Defrin, ha reso noto che “il pericolo persiste” e ha esortato la popolazione a rimanere vigile, durante una conferenza stampa martedì 24 giugno. Le dichiarazioni arrivano poco dopo che Israele ha annunciato di aver accettato la proposta di cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, 12 giorni dopo l’inizio della guerra con l’Iran.

“A seguito delle direttive provenienti dal livello politico, il cessate il fuoco è entrato in vigore questa mattina. Questa mattina si può affermare che l’IDF (l’esercito israeliano, ndr) ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nell’operazione ‘The Lion Raising’. Il capo di Stato Maggiore ha ordinato all’IDF di mantenere un alto livello di vigilanza e preparazione per una risposta decisa a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”.

“Anche in questi momenti, l’Aeronautica Militare mantiene l’allerta aerea per eliminare le minacce e condurre rapide operazioni offensive. Prima che il cessate il fuoco entrasse in vigore questa mattina, circa 20 missili sono stati lanciati dall’Iran verso diverse aree del Paese, la maggior parte dei quali è stata intercettata”, ha aggiunto.

“Voglio sottolineare che, in questa fase, non vi è alcuna modifica alle istruzioni del Comando del Fronte Interno. Le istruzioni devono essere rispettate. Il pericolo persiste. L’intera IDF, nei suoi comandi e nelle sue divisioni, continuerà a mantenere elevati livelli di prontezza e allerta”, ha concluso.