Israele avvia piani per Gaza City e riprende i negoziati con Hamas

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha appena annunciato che darà il via libera finale all’occupazione di Gaza City. Ma non è tutto: avvierà anche trattative con Hamas per il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine del conflitto, ma solo a “termini accettabili per Israele”. Una scelta che arriva in un contesto di crescente tensione e violenza.

Si parla di un’operazione militare che potrebbe scattare nei prossimi giorni. Ma cosa significa tutto questo per la popolazione? Facciamo il punto della situazione.

Dettagli sull’operazione a Gaza City

Netanyahu ha parlato ai soldati schierati vicino a Gaza, ribadendo la sua determinazione ad approvare i piani per occupare Gaza City, il cuore pulsante di un’enclave palestinese già in difficoltà. Questa mossa potrebbe comportare il trasferimento forzato di quasi un milione di persone e la demolizione sistematica delle abitazioni. “Ho dato istruzioni per avviare immediatamente negoziati per il rilascio dei nostri ostaggi e la fine della guerra a condizioni accettabili per Israele”, ha dichiarato Netanyahu, sottolineando che ci troviamo in un momento cruciale.

Le forze israeliane hanno già intensificato gli attacchi su Gaza City, costringendo migliaia di palestinesi a lasciare le loro case mentre i carri armati israeliani si avvicinano sempre di più. Si prevede che l’operazione su larga scala possa partire subito dopo che Netanyahu darà il via libera definitivo durante un incontro con i vertici della sicurezza. Ma quali saranno le conseguenze per la popolazione civile? Questo è un interrogativo che pesa come un macigno.

Possibili sviluppi nei negoziati con Hamas

FLASH – Nelle ultime ore, Hamas ha dichiarato di aver accettato una proposta di cessate il fuoco da parte di mediatori del Qatar e dell’Egitto. Se accettata da Israele, questa potrebbe fermare l’imminente attacco. La proposta prevede un cessate il fuoco di 60 giorni e il rilascio di 10 ostaggi, attualmente detenuti a Gaza, oltre al ritorno di 18 corpi. In cambio, Israele libererebbe circa 200 prigionieri palestinesi. Una volta avviato il cessate il fuoco temporaneo, la proposta prevede che Hamas e Israele inizino a negoziare un cessate il fuoco permanente, includendo il ritorno degli ostaggi residui.

Marwan Bishara, analista politico senior di Al Jazeera, ha commentato la situazione, definendo l’annuncio di Netanyahu sulla ripresa dei colloqui di tregua mentre l’escalation militare continua una “negoziazione sotto attacco”. “Non ci sarà alcuna interruzione dei combattimenti. Hamas dovrà decidere mentre Israele continua a uccidere decine, forse centinaia, di palestinesi,” ha avvertito Bishara, aggiungendo che Israele ora detiene il controllo totale delle condizioni, agendo senza ascoltare nessuno e con il supporto di Washington. Ci si può chiedere: quanto tempo ancora durerà questo conflitto?

Le conseguenze umanitarie della crisi

Le vittime palestinesi continuano a salire, con almeno 43 uccisi in attacchi israeliani in tutta Gaza dall’alba, tra cui 13 persone in cerca di aiuto. Il Ministero della Salute palestinese ha anche segnalato due ulteriori morti per fame nelle ultime 24 ore, portando il numero totale a 271, tra cui 112 bambini, dall’inizio della guerra. Un rinnovato attacco israeliano potrebbe causare ulteriori vittime e sfollamenti in un territorio già colpito dalla carestia. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), il 90% dei residenti di Gaza è stato sfollato. Le strutture di accoglienza stanno deteriorandosi e ulteriori sfollamenti potrebbero aggravare la situazione catastrofica.

Il Ministero dell’Interno palestinese ha denunciato la spinta di Israele per l’occupazione di Gaza City come una “condanna a morte” per oltre un milione di persone. Inoltre, il Ministero della Salute ha rilasciato una dichiarazione in risposta a quella che sostiene essere una manovra israeliana per trasferire le risorse del sistema sanitario verso sud dell’enclave. “Questo passo priverebbe oltre un milione di persone del loro diritto alla cura e metterebbe in pericolo le vite di residenti, pazienti e feriti”, ha dichiarato.

Molte famiglie palestinesi a Gaza City stanno cercando rifugio lungo la costa o si stanno spostando verso le parti centrali e meridionali dell’enclave. “Ci troviamo in una situazione amara, morire a casa o andarcene e morire altrove. Finché questa guerra continua, la sopravvivenza è incerta”, ha dichiarato Rabah Abu Elias, 67 anni. “Nei notiziari si parla di una possibile tregua, ma sul campo sentiamo solo esplosioni e vediamo morti. Andarsene da Gaza City o meno non è una decisione facile da prendere,” ha aggiunto.

Inoltre, gli attacchi aerei israeliani hanno distrutto un campo tende a Deir el-Balah, nel centro di Gaza, dove molte persone avevano cercato rifugio. I residenti hanno riferito che l’esercito israeliano li ha avvertiti di fuggire poco prima che gli attacchi incendiassero il campo. Alcune famiglie, tra cui molti bambini, sono state viste setacciando le ceneri per recuperare gli effetti personali che erano riuscite a portare con sé durante le evacuazioni. Mohammad Kahlout, sfollato dal nord di Gaza, ha raccontato di aver avuto solo cinque minuti per raccogliere ciò che poteva e scappare. “Siamo civili, non terroristi. Cosa abbiamo fatto noi e i nostri bambini per essere sfollati di nuovo?”