Israele, Ben Gvir: In caso di accordo su ostaggi usciremo dal governo

Gerusalemme, 14 gen. (askanews) – Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato che l’accordo – annunciato per oggi, salvo sorprese – sugli ostaggi “è una resa ad Hamas”, aggiungendo in un video postato sul suo account Telegram che se l’accordo passerà, intende dimettersi dal governo. I mediatori di Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per sigillare un cessate il fuoco che faciliterebbe il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas contro Israele che ha scatenato la guerra.