Israele: Bolognini (Lega), 'intervenga prefetto Milano su conferenza pro-Hamas'

Milano, 29 ott. (Adnkronos) – "Esprimo forte preoccupazione e sconcerto per l’incontro 'Al-Quds is ours' (Gerusalemme è nostra) organizzato ad Assago, alle porte di Milano, dalla conferenza dei palestinesi in Europa, dagli Europei per al-Quds e dall'Associazione palestinesi in Italia".

Lo dichiara Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega.

"Un convegno sostenuto da associazioni e persone notoriamente vicine ad Hamas, organizzazione terroristica, estremista e fondamentalista. Un fatto molto grave e che non può passare inosservato, ragione per cui l'ho posto l’attenzione del Prefetto di Milano" aggiunge.

"Mi lascia senza parole che il senatore di Sinistra Italiana Tino Magni e Alessandro Di Battista abbiano dato la loro adesione. Sarebbe inoltre opportuno che il partito del senatore Magni condanni il gesto, liberando il campo da equivoci e ombre imbarazzanti" conclude Bolognini.