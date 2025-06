Israele, capo Idf: prepararsi a una campagna prolungata contro l'Iran

Roma, 20 giu. (askanews) – Il capo dell’esercito israeliano, Eyal Zamir, ha dichiarato che Israele deve essere “pronto a una campagna prolungata” contro l’Iran.

“Abbiamo intrapreso la campagna più complessa della nostra storia per eliminare una minaccia di tale portata, contro un tale nemico. Dobbiamo essere pronti per una campagna prolungata”, ha detto Zamir in una dichiarazione video agli israeliani, aggiungendo che “la campagna non è finita.

Anche se abbiamo ottenuto risultati significativi, ci aspettano ancora giorni difficili”.