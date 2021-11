Israele, concorso di bellezza per le sopravvissute all’Olocausto

Milano, 18 nov. (askanews) – Un concorso di bellezza come nessun altro: tutte le concorrenti sono sopravvissute all’Olocausto. La seconda classificata del 2021 dice di essere soddisfatta del suo posizionamento: è “già una regina” nella vita, qualunque cosa accada.

Marcelle Epstein, seconda classificata Miss Holocaust 2021:

“Lasciai la guerra in Francia, e venni qui con le guerre. Grazie a Dio avevo una piccola famiglia, che mi ha dato molta forza per vivere, per vedere la vita sotto un’altra luce.

Grazie a Dio, la vita è bella. Abbiamo bisogno di sapere come vivere, ma non si può dimenticare l’Olocausto”.

Nella sua camera da letto, Marcelle ci mostra il vestito che avrebbe voluto indossare per il concorso. “Non si tratta della corona o non della corona. Dentro, sono una regina. Della mia vita”, aggiunge.

Istituito nel 2012 dall’ente benefico israeliano Yad Ezer La-Haver, che significa “dare una mano a un amico”, l’evento di gala è tornato dopo una pausa di due anni.

Dieci concorrenti, di età compresa tra 79 e 90 anni, hanno gareggiato per la corona del 2021, che è stata vinta dall’ottantaseienne Selina Steinfeld, una sopravvissuta di origine rumena al tentativo nazista di sterminare gli ebrei europei. “Sono commossa. Non ho parole”, ha detto la bisnonna mentre ha ritirato il premio a Gerusalemme, indossando un abito dorato e una grossa collana di perle.