Roma, 14 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso delle immagini che mostrano delle operazioni militari nella Striscia di Gaza: i soldati fanno irruzione in un edificio e in uno scantinato trovano armi e munizioni, in quello che l'Idf definisce un "covo di Hamas". La data dell'operazione n...

Roma, 14 mar. (askanews) – L’esercito israeliano ha diffuso delle immagini che mostrano delle operazioni militari nella Striscia di Gaza: i soldati fanno irruzione in un edificio e in uno scantinato trovano armi e munizioni, in quello che l’Idf definisce un “covo di Hamas”. La data dell’operazione non è stata precisata.

(IMMAGINI IDF, ISRAELI DEFENSE FORCES)