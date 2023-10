Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che i due italiani dispersi in Israele sono: ”marito e moglie, che hanno anche passaporto israeliano“, che si trovavano nel kibbutz di Beeri.

Israele: due italiani dispersi, potrebbero essere prigionieri di Hamas

La Farnesina è al lavoro per verificare, insieme alle autorità di Tel Aviv, le dinamiche della scomparsa. Fra le ipotesi c’è quella che siano fra i prigionieri di Hamas. Secondo una prima valutazione, almeno 150 israeliani sono stati presi in ostaggio dai terroristi. Inoltre, nella stessa zona in cui si trovavano i due coniugi, nel kibbutz di Beeri, l’organizzazione rabbinica Zaka ha dichiarato la scoperta di 108 corpi. Sono giorni di ansia e terrore per moltissimi italo-israeliani che stanno cercando di lasciare il Paese. Secondo le stime del Ministero degli Esteri italiano, ci sono “circa mille ragazzi con doppio passaporto, che svolgono il servizio di leva nell’esercito israeliano“.

Vertice Italia-Usa-Gb-Francia-Germania

I leader di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia e Francia hanno promulgato una dichiarazione congiunta, in cui esprimono pieno sostegno allo Stato di Israele. I capi delle principali nazioni mondiali hanno espresso una condanna unanime degli attacchi da parte del gruppo militante Hamas. “Nei prossimi giorni resteremo uniti e coordinati, insieme come alleati e come amici comuni di Israele, per garantire che Israele sia in grado di difendersi e per creare le condizioni per una regione mediorientale pacifica e integrata“, si legge nella dichiarazione firmata dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dal Presidente francese Emmanuel Macron, dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz, dal Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e dal Primo Ministro britannico Rishi Sunak.

Sale il bilancio degli ostaggi

Dopo il pesante attacco a sorpresa contro Israele, Hamas ha preso decine di ostaggi. Ad oggi le autorità non hanno ancora fornito pubblicamente dettagli specifici sul numero preciso o sull’identità delle vittime rapite, ma gli ufficiali militari hanno detto che tra loro ci sono anche anziani e bambini. La maggior parte è stata catturata in piccole città di confine durante l’incursione di sabato.