Israele e Iran in guerra: la minaccia di Trump scuote il Medio Oriente

Le tensioni in Medio Oriente raggiungono un nuovo picco. Israele e Iran si bombardano a vicenda, mentre il presidente statunitense Donald Trump si prepara a una reazione senza precedenti. “Se saremo attaccati in qualsiasi modo, la forza totale delle forze armate statunitensi scenderà su di voi a livelli mai visti prima”, ha affermato Trump, lasciando intendere che la pazienza americana è al limite.

Israele colpisce duramente l’Iran

Giovedì sera, Israele ha lanciato un attacco aereo su strutture nucleari e obiettivi militari in Iran. Venerdì, le forze israeliane hanno preso di mira alti funzionari del regime e scienziati chiave, esacerbando una crisi già esplosiva. In risposta, l’Iran ha lanciato missili, ma, finora, non ha colpito obiettivi americani. La situazione si complica ulteriormente, con vittime tra civili in entrambi i paesi durante la notte.

Il grido d’allerta di Israele

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno esortato i civili iraniani a evacuare le aree vicino alle strutture di produzione di armi. “Vogliamo che i civili si allontanino da queste zone per garantire la loro sicurezza”, ha dichiarato un portavoce. Ma il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, non si ferma: “Colpiremo i siti e continueremo a disarmare il serpente iraniano a Teheran e altrove”.

Un futuro incerto per le negoziazioni

Le trattative tra Stati Uniti e Iran, previste per oggi, sono state cancellate. Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, ha confermato la notizia in un post sui social. Washington sta cercando di raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Tuttavia, una recente relazione di un’agenzia di controllo delle Nazioni Unite ha rivelato che l’Iran ha aumentato le sue scorte di uranio quasi al grado di armamento.

Le conseguenze umane del conflitto

I colpi di ieri hanno causato la morte di 13 persone in Israele, secondo quanto riportato dal servizio di emergenza Magen David Adom. In Iran, il numero delle vittime sale a 78, con oltre 320 feriti. Le notizie degli attacchi aerei israeliani su aree residenziali hanno suscitato la condanna del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, che ha descritto gli attacchi come “crimini di guerra”.

Pressioni internazionali e reazioni globali

La comunità internazionale guarda con crescente preoccupazione l’escalation nel Medio Oriente. Leader di vari paesi stanno esprimendo urgenza nel richiedere moderazione e un ritorno al tavolo delle trattative. La paura di un conflitto su larga scala aleggia nell’aria, mentre le potenze regionali si preparano a possibili ripercussioni.

Un appello alla pace

Trump ha sottolineato che “si può facilmente arrivare a un accordo” tra Iran e Israele, lasciando intravedere una via d’uscita da questo conflitto sanguinoso. Ma sarà davvero possibile? Le parole pesano, e i fatti sul campo raccontano una storia ben diversa.