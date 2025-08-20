Israele e la brutalità militare: un'analisi delle accuse di violazioni dei diritti umani

Accuse gravi e inquietanti emergono riguardo alla condotta dell'esercito israeliano nei confronti dei palestinesi, evidenziando un fenomeno di crescente brutalità e deumanizzazione.

Negli ultimi mesi, le accuse contro l’esercito israeliano per l’uso indiscriminato della forza e per violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi hanno acceso un ampio dibattito. Ma cosa sta realmente accadendo? Secondo diverse fonti, tra cui analisti e medici che hanno operato a Gaza, le pratiche dell’esercito sembrano riflettere una crescente brutalità, configurabile come crimine di guerra.

Un aspetto inquietante è che l’esercito israeliano si autodefinisce “l’esercito più morale del mondo”. Ma è davvero così?

Accuse di brutalità e impunità

Numerosi testimoni e analisti hanno segnalato un cambiamento preoccupante nella condotta dei soldati israeliani, che sembrano agire senza alcun vincolo di responsabilità. Erella Grassiani, docente all’Università di Amsterdam, ha descritto questa situazione come un fenomeno nuovo, caratterizzato da una “nummificazione morale” dei soldati. Le regole di ingaggio, seppur mai perfette, sembrano essere scomparse. “Ciò che osserviamo ora è completamente diverso”, ha affermato Grassiani, sottolineando una spaventosa trasformazione del contesto.

Le accuse di violenza casuale non sono una novità, ma gli ultimi eventi hanno reso evidente una tendenza inquietante: l’uso dei civili come bersagli per esercitazioni. Su social media è possibile vedere video che ritraggono soldati israeliani che si divertono con abiti e effetti personali di donne palestinesi, mentre testimonianze indicano che alcuni soldati avrebbero sparato a civili per “pratica di tiro”. Un’indagine della BBC ha rivelato che, tra 160 casi analizzati, ben 95 bambini erano stati colpiti a morte, confermando l’assenza di intenzioni di ferire solo.

Condizioni nei centri di distribuzione degli aiuti

Ma non è tutto. Secondo Nick Maynard, chirurgo britannico recentemente tornato da Gaza, i centri di distribuzione degli aiuti sono stati descritti come “trappole mortali”. Questi luoghi forniscono cibo per pochi giorni a famiglie, ma lasciano migliaia di persone in attesa, generando situazioni di caos e violenza che giustificherebbero, secondo i soldati, l’uso della forza. “Ho operato un ragazzo di 12 anni, che poi è morto. Era stato colpito in uno di questi centri”, ha dichiarato Maynard, portando all’attenzione l’urgenza di una situazione drammatica.

Le evidenze di un uso sistematico della violenza da parte delle forze israeliane sono confermate da medici e paramedici, che notano schemi ricorrenti nelle ferite dei pazienti. “I pazienti presentano ferite simili, indicando che i tiratori scelti potrebbero usare i civili per migliorare la loro mira”, ha aggiunto Maynard in un’intervista. Un quadro allarmante che necessita di un’attenzione urgente.

Una cultura di deumanizzazione

Infine, la deumanizzazione dei palestinesi è un tema ricorrente nelle analisi storiche. Dati risalenti al 1967 dimostrano come figure israeliane abbiano negato l’umanità dei palestinesi. Recenti sondaggi tra i bambini israeliani hanno rivelato che una percentuale significativa rappresentava i palestinesi come animali. Grassiani sottolinea che questo processo di disumanizzazione è ora completo, con atti di violenza che si intensificano in risposta agli attacchi di Hamas.

“La violenza cresce ogni anno, e l’idea di usare i civili come bersagli è il risultato logico di una cultura che ha perso ogni freno”, ha affermato Haim Bresheeth, autore di un libro sull’esercito israeliano. Un’affermazione che invita a riflettere su quanto stiamo perdendo di vista la nostra umanità in un contesto così complesso.