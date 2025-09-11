Israele e Qatar: escalation di tensioni e reazioni internazionali

Le tensioni tra Qatar e Israele sono salite alle stelle dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato minacce contro i leader di Hamas ospitati a Doha. L’episodio si colloca in un contesto di crescente violenza in Medio Oriente, con Israele che ha intensificato le sue operazioni militari in diversi paesi.

La reazione del Qatar è stata immediata e fermamente condannatoria, con il Ministero degli Affari Esteri che ha etichettato le affermazioni di Netanyahu come un tentativo vergognoso di giustificare un attacco codardo.

Dettagli dell’incidente e reazioni

Netanyahu ha dichiarato che se il Qatar non espellerà i funzionari di Hamas, Israele non esiterà a colpire. “Dico al Qatar e a tutte le nazioni che ospitano terroristi: o li espellete o li portate davanti alla giustizia, perché se non lo fate, lo faremo noi”, ha affermato. Queste parole sono state pronunciate a seguito di un attacco israeliano senza precedenti che ha mirato a membri di alto livello di Hamas a Doha, mentre erano in corso discussioni su un possibile cessate il fuoco per Gaza.

La risposta di Doha non si è fatta attendere. Il Ministero degli Affari Esteri qatariota ha definito le dichiarazioni di Netanyahu come “un tentativo vergognoso di giustificare l’attacco codardo che ha preso di mira il territorio qatariota”. Inoltre, il ministero ha sottolineato che il Qatar ha ospitato l’ufficio di Hamas nell’ambito degli sforzi di mediazione richiesti da Stati Uniti e Israele.

Il contesto geopolitico e le conseguenze

Negli ultimi giorni, Israele ha lanciato attacchi in vari paesi, tra cui Gaza, Libano, Yemen, Siria, Tunisia e Qatar, causando un numero crescente di vittime. Mercoledì, un attacco in Yemen ha provocato la morte di 35 persone. Queste operazioni hanno sollevato preoccupazioni in tutto il Golfo, dove i leader regionali stanno ora valutando le loro risposte. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti e il re di Giordania si sono recati a Doha per mostrare il loro sostegno.

Il Primo Ministro qatariota, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha descritto l’attacco israeliano come un atto di “terrore di stato”, esprimendo la sua rabbia e delusione. Ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno più volte espresso il loro sostegno al Qatar, sottolineando come le azioni israeliane abbiano “ucciso ogni speranza” per i prigionieri rimasti a Gaza, una situazione che sta causando grande angustia tra le famiglie delle vittime. “Netanyahu ha appena ucciso ogni speranza per quegli ostaggi”, ha dichiarato.

Possibili sviluppi futuri e reazioni regionali

Sheikh Mohammed ha confermato che ci sarà una risposta collettiva da parte della regione, attualmente in fase di consultazione con altri partner. È previsto un summit arabo-islamico a Doha per decidere le prossime mosse. Le tensioni hanno già innescato reazioni da parte di stati che avevano recentemente esplorato la normalizzazione delle relazioni con Israele, ora schierandosi al fianco del Qatar.

Le affermazioni di Netanyahu, che è attualmente sotto inchiesta per crimini di guerra presso la Corte Penale Internazionale, evidenziano la crescente frustrazione e isolamento di Israele sulla scena internazionale. I leader regionali, in particolare, stanno cercando di trovare una risposta che possa fermare quello che considerano un comportamento di bullismo da parte di Israele. “C’è una risposta che avverrà dalla regione”, ha dichiarato Sheikh Mohammed, sottolineando che ci si aspetta un’azione significativa per dissuadere Israele dal continuare su questa strada.