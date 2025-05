Israele erige una recinzione attorno a un villaggio palestinese

Milano, 3 mag. (askanews) – Dopo settimane di scontri con i coloni, alcuni operai arabo-israeliani hanno eretto una recinzione intorno al villaggio palestinese di Sinjil, a nord di Ramallah, in Cisgiordania. La recinzione, lunga 1.500 metri, è stata eretta sul lato orientale della città e la separa dalla Route 60. “Ci hanno assediato. Non possiamo andarcene.

È diventata come una prigione. Siamo assediati in casa – dice la giovane Amal – La casa si è trasformata in una prigione. L’intera recinzione ci circonda al punto che è difficile per noi andarcene in caso di emergenza”.

“La recinzione ha reso la situazione completamente terribile. Ci sono diversi appezzamenti di terreno, non solo questo e non c’è via d’uscita. Prima raggiungevamo i terreni in pochi minuti. Ma oggi siamo a rischio a causa degli ebrei coloni “, aggiunge l’agricoltore Walid. “Quando i lavori su questa recinzione saranno completati, perderemo il nostro raccolto entro un giorno o due”, conclude amaramente l’anziana contadina Halima.