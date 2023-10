Un fan di Harry Potter è tra gli ostaggi di Hamas. La scrittrice J.K. Rowling ha condiviso il post sui social network, con l’immagine della ragazzina israeliana autistica fan del maghetto.

Israele, fan di Harry Potter ostaggio di Hamas: la reazione di J.K. Rowling

La scrittrice J.K. Rowling ha ritwittato un post dell’account ufficiale dello Stato ebraico con la foto di una ragazzina israeliana autistica fan di Harry Potter, che risulta tra le persone prese in ostaggio da Hamas e portate a Gaza dopo l’attacco del 7 ottobre. Nello scatto la 12enne Noya Dan è vestita come Hermione, il personaggio femminile della saga, e tiene in mano una bacchetta magica e uno dei libri della saga.

Le parole di J.K. Rowling

“Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito” ha scritto la famosa autrice, aggiungendo che il rapimento di bambini è “spregevole e del tutto ingiustificabile” ed esprimendo la propria speranza per il rilascio dei prigionieri a Gaza. Dopo l’attacco da parte di Hamas, la scrittrice aveva condiviso post infuocati per condannare quanto accaduto. In uno in particolare attaccava “i piagnucolosi apologeti dello stupro, dell’omicidio e della tortura” che secondo lei volevano giustificare gli attacchi contro Israele.