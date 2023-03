Israele: figlio di Netanyahu, 'manifestanti come le 'camicie brune' naziste'

Israele: figlio di Netanyahu, 'manifestanti come le 'camicie brune&...

Tel Aviv, 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Yair Netanyahu, figlio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha paragonato i manifestanti contro la riforma giudiziaria alle "camicie brune" naziste. "Il processo che sta vivendo Israele – ha detto in un'intervista alla stazione radio Galey Yisrael – è paragonabile a quello della Germania negli anni '30. Cosa è successo in Germania negli anni '30? C'erano teppisti pagati responsabili del terrorismo politico per le strade".

"Terrore politico, con violenza, con attacchi contro l'ordine pubblico e intimidazioni ai cittadini. Hanno creato il caos e il loro partito è salito al potere in modo antidemocratico", ha aggiunto il figlio del premier israeliano, paragonando l'ascesa al potere nazista alle proteste. "C'erano membri delle SS nei seggi elettorali che picchiavano coloro che cercavano di votare per un altro partito. Hanno bruciato il Reichstag proprio come ora hanno cercato di bruciare la Knesset".

Yair Netanyahu ha respinto anche le "ridicole" accuse di nazismo. "Sono loro che dicono che c'è una dittatura. Sono loro che portano Israele verso il fascismo. Sono loro che usano gli stessi metodi delle camicie nere in Italia e, è difficile dirlo, delle SA in Germania".