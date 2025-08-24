Israele, Gantz: diamo vita a governo di emergenza per liberare ostaggi

Tel Aviv, 23 ago. (askanews) – Il leader di Unità Nazionale, Benny Gantz, ha invitato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, Yair Lapid e Avigdor Liberman, a formare un governo di emergenza. L’esecutivo avrebbe un mandato di sei mesi, con l’obiettivo di ottenere la liberazione degli ostaggi e promuovere la legge sull’arruolamento degli ultra-ortodossi ha spiegato in una conferenza stampa.

“Non voglio salvare Netanyahu ma gli ostaggi, che sono in pericolo di vita” ha affermato nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che “se Netanyahu non sarà d’accordo, allora sapremo di aver fatto tutto il possibile”.