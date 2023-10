Il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza è salito a 704, tra cui 143 bambini e 105 donne. Ci sono anche 4000 feriti.

Israele, Gaza: uccisi oltre 700 palestinesi, tra questi più di 100 bambini

Il ministero della Sanità, con sede a Gaza, ha aggiornato il bilancio terribile della guerra scoppiata in Israele dopo l’attacco di Hamas. Il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza è salito a 704, tra cui 143 bambini e 105 donne. Ci sono anche oltre 4.000 feriti. La scorsa notte sono stati circa 200 gli obiettivi colpiti dall’aviazione israeliana della Striscia di Gaza, soprattutto a Rimal e Khan Yunis. L’esercito israeliano considera i due luoghi “come centri terroristici” privilegiati di Hamas, da dove sono diretti “un gran numero di attacchi terroristici contro Israele“. Secondo quanto riportato da un portavoce militare, tra gli obiettivi ci sono molte residenze operative di miliziani di Hamas e Jihad islamica. L’esercito israeliano ha avvisato i palestinesi di lasciare Gaza per l’Egitto e ha spiegato di avere il pieno controllo del confine.

Nella notte ci sono state violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas sta minacciando di “giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso”. Lo stato ebraico ha richiamato 300 mila riservisti. Il bilancio di morti israeliani nell’attacco di Hamas è salito ad oltre 900.

Israele: colloquio tra leader e soldati morti

Si è tenuto un colloquio tra Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak. Dai 5 leader “fermo sostegno a Israele e condanna di Hamas“. Usa e alleati hanno affermato di riconoscere “le legittime aspirazioni del popolo palestinese” ma che “sosterranno” lo Stato ebraico “nei suoi sforzi per difendersi“. Gli Usa hanno annunciato nuovi aiuti a Israele, sottolineando che non invieranno soldati. Sono 124 i soldati e 37 gli agenti di polizia uccisi da sabato durante gli scontri con i palestinesi, come riportato da Times of Israel. Tra questi Jonathan Steinberg, comandante della Brigata Nahal, e il colonnello Roi Levy, comandante dell’unità Ghost.