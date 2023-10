Israele è pronto ad avviare grandi operazioni, ma solo dopo che i civili avranno lasciato Gaza. Dopo le evacuazioni procederanno con “operazioni militari significative”.

Israele, grandi operazioni dopo le evacuazioni civili

Israele è pronto ad avviare “operazioni militari significative” una volta che i civili avranno lasciato Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane alla Cnn. “La cosa importante su cui concentrarsi è che inizieremo operazioni militari significative solo quando vedremo che i civili avranno lasciato l’area” ha dichiarato il tenente colonnello Jonathan Conricus. “È davvero importante che la gente a Gaza sappia che siamo stati molto, molto generosi con il tempo. Abbiamo dato ampio preavviso, più di 25 ore” ha aggiunto.

Intanto, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato in un post social che aerei A-10, velivoli di supporto per l’attacco al suolo, si uniranno agli F-15 già inviati, come riportato dalla Cnn. “Dotandoci di mezzi avanzati e integrandoci con le forze congiunte e di coalizione, stiamo rafforzando le nostre partnership e la sicurezza nella regione” ha dichiarato il tenente generale Alexus Grynkewich, comandante della Nona Air Force, in una nota. Il movimento degli aerei da guerra “rafforza la posizione degli Stati Uniti e migliora le operazioni aeree in tutto il Medio Oriente” ha dichiarato.

Israele, inviato Cina per premere su colloqui di pace

L’inviato speciale cinese Zhai Jun sarà in Medio Oriente la prossima settimana per premere su un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas e promuovere i colloqui di pace. Zhai, come riferito dal social network statale Cctv, “visiterà il Medio Oriente allo scopo di coordinarsi con le varie parti per un cessate il fuoco, per proteggere i civili, per alleviare la situazione e per promuovere colloqui di pace“. La missione di Zhai era stata anticipata venerdì dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante una conferenza stampa con l’omologo Ue, Josep Borrell, al termine del Dialogo strategico Cina-Ue. Il ministro degli esteri cinese ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud sulla crisi in Medio Oriente, rilevando che le azioni di Israele “sono andate oltre l’ambito dell’autodifesa.

L’esercito israeliano inizia sgombero Sderot dopo attacchi Hamas

Israele ha ucciso la scorsa notte uno dei responsabili della strage avvenuta la scorsa settimana nel Kibbutz Nirim. Lo ha reso noto l’esercito israeliano, secondo cui si tratta di Billal al-Kedra, comandante dell’unità die lite di Hamas nota come Nukhba, nella zona di Shan Yunes. Nell’attacco “sono stati uccisi altri terroristi di Hamas e della Jihad islamica“. Il bilancio dei morti a Gaza per gli attacchi di Israele è salito a 2.329, mentre i feriti sono 9.714, come riferito dal ministero della Sanità locale. Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a Doha il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, secondo l’agenzia iraniana Iran. I due hanno discusso sugli sviluppi della guerra e convenuto di “continuare la cooperazione per raggiungere tutti gli obiettivi della resistenza e del popolo palestinesi“.

L’esercito israeliano ha iniziato lo sgombero della città di Sderot, a ridosso della striscia di Gaza, teatro di efferatezze dal parte del commando di Hamas, colpita ripetutamente dai lanci di razzi. “Non è questo il momento di restare in città” ha dichiarato il sindaco Allon Davidi. La città conta 30mila abitanti, che avranno il diritto di soggiornare in pensioni a spese dello Stato nei luoghi più sicuri di Israele.