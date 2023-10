Una guardia carceraria ha avuto dei rapporti intimi con un detenuto palestinese. Per questo in Israele le guardie carcerarie donne non presteranno più servizio nelle prigioni.

In Israele si sta parlando di un caso che sta facendo molto discutere. Una guardia carceraria, che prestava servizio in un penitenziario di massima sicurezza, ha avuto rapporti sessuali con un detenuto palestinese. La reazione delle autorità è stata immediata. Come riportato dalla Bbc, i responsabili del sistema carcerario israeliano hanno deciso che le guardie carcerarie donne non presteranno più servizio nelle prigioni del Paese. Secondo il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, entro la metà del 2025 “non rimarrà una sola donna soldato nelle prigioni di massima sicurezza”

Israele, guardia carceraria ha rapporti con detenuto palestinese: il caso

I fatti sono emersi dopo che la guardia coinvolta, che stava prestando servizio militare, obbligatorio per la maggior parte degli israeliani, ha rivelato durante un interrogatorio di aver avuto intimità con un detenuto, responsabile di un attacco mortale contro civili israeliani e condannato all’ergastolo. Il nome della guardia e del detenuto non sono stati rivelati. Il tribunale ha ordinato di non rivelare altri dettagli. La soldatessa è stata arrestata e ha rivelato che altre quattro donne avrebbero avuto rapporti intimi con lo stesso uomo. Lo scorso anno alcuni ministri avevano ordinato un’indagine dopo lo scoppio di uno scandalo simile. Era emerso che detenuti palestinesi avevano aggredito e violentato delle donne soldato e che alti ufficiali avevano approfittato di alcune reclute.