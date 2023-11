Israele ha offerto ad Hamas "un'opzione" per proroga tregua

Milano, 27 nov. (askanews) – Israele ha reso noto di aver offerto “un’opzione” al gruppo estremista palestinese Hamas per prorogare la tregua. Lo ha detto alla stampa il portavoce del governo israeliano, Eylon Levy.

“La campagna per porre fine ad Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi riprenderà immediatamente con la fine della tregia per il rilascio degli ostaggi. Ma Hamas è consapevole che è aperta un’opzione per una proroga. Vogliamo ricevere altri 50 ostaggi dopo stasera, mentre ci accingiamo a riportare tutti a casa”, ha dichiarato.

“Quando Hamas smetterà di rilasciare ostaggi secondo il quadro esistente, Israele tornerà a realizzare tre obiettivi con tutta la sua forza: eliminare Hamas, garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per il popolo di Israele e, naturalmente, rilasciare tutti i nostri ostaggi”, ha concluso.

Secondo una fonte della sicurezza egiziana sentita dalla France presse, le due parti stanno negoziando i dettagli di una proroga: “Israele insiste nel rinnovare la tregua giorno dopo giorno”, ha precisato, mentre i mediatori stranieri – Qatar, Stati Uniti ed Egitto – propongono una pausa di “diversi giorni”.