Israele: Hamas deve rilasciare "tre ostaggi vivi" sabato

Gerusalemme, 13 feb. (askanews) – “Esiste un quadro per il rilascio dei nostri ostaggi. Ci sono indicatori importanti. Ci sono passaggi importanti in questo quadro. Quel quadro chiarisce che tre ostaggi vivi devono essere rilasciati dai terroristi di Hamas sabato. Ora, se Hamas non rispetta l’accordo, anzi se viola questo accordo e non rilascia i nostri ostaggi, il governo ha chiarito di aver dato istruzioni alle nostre forze armate e abbiamo già radunato forze dentro e intorno a Gaza. Quindi, se quei tre non vengono rilasciati, se Hamas non restituisce i nostri ostaggi entro sabato a mezzogiorno, il cessate il fuoco finirà”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Idf, David Mencer.