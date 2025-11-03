Israele identifica i corpi di tre ostaggi riconsegnati da Hamas

Roma, 3 nov. (askanews) – Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, i corpi di tre ostaggi, consegnati a una forza dell’IDF all’interno della Striscia di Gaza, come parte dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas.

Le autorità israeliane poche ore dopo ne hanno confermato l’identità L’ufficio del primo ministro ha annunciato che i corpi sono quelli del tenente colonnello Asaf Hamami, del capitano Omer Neutra e del sergente Oz Daniel, le cui famiglie sono state informate.

Dall’inizio della tregua, Hamas ha liberato 20 ostaggi in vita e ha iniziato a restituire le spoglie di quelli uccisi.

Di 28 corpi, 17 sono stati riconsegnati, tra cui quelli di 15 israeliani, di un thailandese e un nepalese. Hamas ha anche consegnato i resti parziali di un ostaggio il cui corpo era già stato recuperato l’anno scorso dall’esercito israeliano.

Gli ultimi tre corpi restituiti sono stati identificati all’Istituto nazionale di medicina legale di Tel Aviv.