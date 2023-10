Il capo dello Shin Bet Ronen Bar ha fatto mea culpa, ammettendo la propria responsabilità nell’aver sottovalutato i movimenti di Hamas, culminati nell’attacco compiuto contro Israele dai terroristi lo scorso 7 ottobre.

Israele, il capo dello Shin Bet sull’attacco di Hamas: “È una mia responsabilità”

Quando Hamas ha colpito Israele lo scorso 7 ottobre, il mondo intero si è chiesto come fosse possibile che i servizi di intelligence del Paese guidato da Benjamin Netanyahu non avessero avuto alcun sentore della minaccia incombente. Dopo l’attacco dei fondamentalisti islamici, molti analisti ed esperti hanno sottolineato gli errori dell’intelligence israeliana, considerata una delle più solite in contesto internazionale.

A distanza di poco più di una settimana dall’inizio del conflitto, il capo dello Shin Bet (servizio di sicurezza interna israeliano) Ronen Bar ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno il sapore di un parziale mea culpa.

“Malgrado una serie di azioni che abbiamo compiuto, con mio dolore, non siamo riusciti a dare un preavviso sufficiente a sventare l’attacco”, si legge nella nota indirizzata da Bar ai dipendenti. “In quanto capo di questo organismo, la responsabilità ricade su di me“, ha aggiunto il capo dello Shin Bet.

“Ci saranno delle indagini ma adesso siamo in guerra”

Stando a quanto riportato da Haaretz, Bar ha anche asserito che “ci sarà un tempo per le indagini” per poi precisare: “Al momento, però, siamo in guerra“.

Facendo riferimento alla strage del 7 ottobre, il capo dello Shin Bet ha anche dichiarato: “Abbiamo perso dieci delle nostre persone migliori, molti di noi sono rimasti feriti e i nostri membri in servizio hanno perso i loro cari – e ha aggiunto –. Fin dal primo giorno del conflitto, abbiamo istituito un sistema speciale in collaborazione con l’Idf, per localizzare, identificare e concentrare gli sforzi per riportare indietro gli ostaggi e le persone scomparse”.

Proprio in relazione alle persone scomparse, nella giornata di lunedì 16 ottobre, è stato rivelato che sono 199 gli ostaggi portati nella Striscia di Gaza dai miliziani di Hamas.