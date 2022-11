Israele, il Likud: Nethanyahu nostro candidato premier

Milano, 9 nov. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha iniziato oggi una tre giorni di incontri con i rappresentanti dei partiti eletti dopo le elezioni dell’1 novembre per la formazione del nuovo governo. I primi a presentarsi sono stati i rappresentanti del partito Likud di Banjamin Netanyahu. “Abbiamo avuto il grande privilegio di incontrare, qualche minuto fa, il presidente, a nome del partito Likud – il più grande partito della Knesset con 32 membri – e a nome di molti cittadini israeliani che ci hanno sostenuto, e che ringraziamo , per raccomandare Benjamin Netanyahu come nostro candidato per formare il prossimo governo di Israele”, ha dichiarato Yariv Levin, menro del Likud e della Knesset.