Israele intensifica gli attacchi su Gaza, la società lacerata

Gerusalemme, 26 mag. (askanews) – Si intensificano gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza; queste sono immagini distribuite dall’esercito nella giornata di domenica su operazioni di terra nel territorio palestinese. Un funzionario israeliano ha dichiarato lunedì al quotidiano Haaretz che Israele ha respinto l’ultima proposta di cessate il fuoco per Gaza.

“L’offerta ricevuta da Israele non può essere accettata da nessun governo responsabile”, ha detto la fonte.

Secondo il ministero della salute di Gaza, gestito da Hamas, dal 18 marzo, giorno in cui è crollata la tregua temporanea, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno altre 3747 persone; la cifra dal 7 ottobre 2023 è di quasi 54mila morti, in larga parte civili.

In questo terribile conto vanno inseriti gli almeno 33 morti di lunedì mattina nel crollo di una scuola adibita a rifugio per gli sfollati nel quartiere al Daraj di Gaza City. Le Forze di difesa israeliane e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno affermato che il raid mortale aveva come obiettivo un complesso di raccolta informazioni di Hamas.

Ma anche la famiglia distrutta della pediatra Alaa Al-Najjar che è rimbalzata sulle prime pagine di tutto il mondo. Queste sono le immagini della sua casa rasa al suolo da un razzo israeliano nella notte fra venerdì 23 e sabato 24 maggio. I corpi di nove dei suoi dieci figli sono stati portati proprio nell’ospedale dove la pediatra lavora a Khan Younis nel sud della striscia: uccisi assieme a suo marito. Uno solo dei bambini è ancora vivo, gravemente ferito.

La società israeliana è lacerata dalla politica del governo Netanyahu. Domenica, decine di persone si sono riunite al carcere militare di Neve Tzedek per sostenere Ron Feiner, un riservista che sconta 20 giorni per essersi rifiutato di tornare in servizio a Gaza. Molte le manifestazioni dei cittadini che chiedono il ritorno alla tregua anche per cercare di salvare gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre 2023.

Ma c’è anche l’altra parte della società, quella che oggi si riunisce per celebrare il Jerusalem Day, il giorno in cui fu conquistata Gerusalemme Est nella guerra del 1967. Centinaia domenica hanno dispiegato davanti al muro del Pianto una gigantesca bandiera israeliana.