Israele intensifica le operazioni militari contro l'Iran: conseguenze sul mercato del petrolio nel 2025

Le recenti operazioni militari israeline contro obiettivi in Iran hanno scatenato un’ondata di preoccupazione nei mercati globali. Le tensioni già elevate nella regione si intensificano, facendo tremare le fondamenta delle catene di approvvigionamento mondiale, in particolare nel settore energetico.

Le ripercussioni immediate

A seguito degli attacchi, molti voli verso Tel Aviv e altre città del Medio Oriente sono stati sospesi.

Compagnie aeree e operatori commerciali si trovano a fronteggiare un clima di incertezza. Le informazioni trapelate rivelano che le navi mercantili continuano a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz, ma con una cautela senza precedenti. L’Iran, in passato, ha già minacciato di chiudere questo corridoio vitale in risposta alla pressione occidentale. Anche solo un accenno a questa possibilità ha già provocato reazioni nei mercati, portando a un aumento significativo dei prezzi del petrolio.

Le dichiarazioni del presidente USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato dichiarazioni che non fanno altro che alimentare l’ansia generale. Ha avvertito che se l’Iran non raggiunge un accordo, ci potrebbero essere conseguenze devastanti. Jakob Larsen, responsabile della sicurezza marittima per l’associazione BIMCO, ha sottolineato che “se gli Stati Uniti vengono percepiti come coinvolti in attacchi, il rischio di escalation aumenta notevolmente”.

Reazioni sui mercati globali

Alle 16:00 ora di New York, il prezzo del Brent ha registrato un aumento del 5% rispetto alla chiusura del giorno precedente. I futures del petrolio hanno addirittura toccato un picco di oltre il 13%, il livello più alto dall’inizio dell’anno. Se lo Stretto di Hormuz fosse chiuso, dove transita circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, i prezzi potrebbero schizzare ulteriormente alle stelle, amplificando le pressioni inflazionistiche a livello globale.

Analisi delle conseguenze economiche

Questa impennata dei prezzi arriva dopo un indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti migliore del previsto, che mostrava un incremento modesto dello 0,1% nel mese. Tuttavia, la situazione attuale potrebbe compromettere il sollievo che i consumatori americani stavano iniziando a percepire, secondo gli esperti di JPMorgan Chase. “Aumenti sostenuti dei prezzi dell’energia potrebbero avere un impatto devastante sull’inflazione, vanificando i progressi recenti”, avvertono gli analisti.

Le prospettive future

Il mercato azionario ha risentito delle notizie. L’S&P 500 è sceso dell’1,1%, il Dow Jones ha registrato un ribasso dell’1,7%, mentre il Nasdaq ha perso l’1,3%. Taufiq Rahim, esperto di geopolitica, ha osservato che “finora Israele non ha colpito in modo significativo le infrastrutture petrolifere iraniane. Se questo dovesse cambiare, l’impatto sarebbe drammatico”.

Impatto sulle scorte globali

In caso di interruzione del traffico marittimo, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha dichiarato di essere pronta a rilasciare riserve strategiche. Tuttavia, ciò comporta il rischio di una rapida esaurimento delle scorte. Attualmente, ci sono 1,2 miliardi di barili nelle riserve strategiche, mentre il mondo consuma circa 100 milioni di barili al giorno. Matt Gertken di BCA Research avverte che una chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe il “più grande shock petrolifero di tutti i tempi”.

Critiche all’IEA e alle politiche OPEC

Il Segretario generale dell’OPEC, Haitham al-Ghais, ha criticato l’IEA per le sue dichiarazioni, sostenendo che generano panico e allarmismo nel mercato. Questo si verifica mentre cresce la pressione sui paesi produttori di petrolio affinché aumentino la produzione. Recentemente, OPEC+ ha concordato di aumentare la produzione di 411.000 barili per il mese di luglio.

Prossimi sviluppi da monitorare

Se le tensioni aumenteranno, l’Iran potrebbe decidere di attaccare l’Iraq per ridurre l’offerta globale di petrolio. Un attacco di questo tipo è già avvenuto nel gennaio 2024, giustificato da Teheran come ritorsione per attacchi sul proprio territorio. Gertken avverte: “Dovremmo prepararci a perdere sia la produzione iraniana che quella irachena, il che potrebbe tradursi in una perdita di cinque-sette milioni di barili al giorno”.

Conclusioni incerte

La situazione resta tesa e imprevedibile. L’Iran potrebbe cercare di aumentare le tensioni senza attaccare direttamente l’Arabia Saudita o chiudere lo Stretto di Hormuz, onde evitare un intervento diretto degli Stati Uniti. La strategia potrebbe includere attacchi a strutture regionali, mantenendo una distanza di sicurezza dalla guerra aperta.