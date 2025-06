Israele intercetta la nave Madleen e deporta dieci attivisti: dettagli e reazioni

Dieci attivisti della nave Madleen, intercettata da Israele, sono stati deportati in un clima di tensione e polemica. Il 9 giugno, le forze israeliane hanno catturato la nave in acque internazionali nel Mediterraneo, mentre cercava di rompere il blocco su Gaza.

Il sequestro della Madleen

Durante l’operazione, dodici attivisti a bordo sono stati arrestati e portati in Israele.

Le immagini della nave bloccata hanno fatto il giro del mondo, suscitando indignazione e preoccupazione per i diritti umani.

Il giorno dopo il sequestro, quattro attivisti hanno scelto di rinunciare al loro diritto di essere ascoltati da un giudice israeliano. Tra di loro c’era Greta Thunberg, nota attivista per il clima. Hanno firmato un ordine di espulsione, affermando di essere entrati “illegalmente” in Israele.

Le deportazioni e le condizioni di detenzione

Gli altri otto attivisti, che si sono rifiutati di firmare, sono rimasti in detenzione. Solo giovedì, sei di loro sono stati deportati, compresa Rima Hassan, un membro francese-palestinese del Parlamento europeo. Due cittadini francesi sono ancora in custodia in attesa di espulsione.

Le condizioni di detenzione sono state descritte come disumane. Due attivisti, Hassan e un altro, sono stati messi in isolamento. Hassan ha scritto “Free Palestine” sulle pareti della prigione, mentre il suo compagno ha avviato uno sciopero della fame per protestare contro il blocco di Gaza.

Reazioni internazionali e diritti umani

Diverse nazioni, come il Brasile, hanno chiesto il rilascio immediato dei loro cittadini. I diplomatici brasiliani hanno persino visitato la prigione di Givon per assistere i loro connazionali. Tuttavia, altri paesi, come Germania e Paesi Bassi, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Il rapporto speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese occupato ha espresso preoccupazione per il silenzio delle istituzioni europee riguardo alla detenzione illegale degli attivisti. Secondo esperti legali, Israele non ha il diritto di fermare una nave in acque internazionali e ha l’obbligo di facilitare l’aiuto a Gaza.

Il futuro degli attivisti

Gli attivisti dovrebbero scontare 72 ore di detenzione prima di essere deportati. Tuttavia, non è chiaro se gli ultimi due detenuti, Maurieras e Mhamdi, affronteranno ulteriori accuse. La situazione è in continua evoluzione.

Il capitano della Madleen, Mark van Reenes, ha filmato un messaggio di richiesta di aiuto poco prima dell’intercettazione. Le sue parole risuonano forti: “La mia vita è nelle mani di Israele”. Il mondo ora osserva e attende sviluppi, mentre le voci degli attivisti continuano a farsi sentire.