Israele interviene contro la Flottiglia Globale Sumud in rotta verso Gaza

Nelle ultime settimane, la Global Sumud Flotilla ha attirato l’attenzione internazionale con il suo tentativo di stabilire un corridoio marittimo verso Gaza, un’area sottoposta a un blocco da parte di Israele. Questa iniziativa, pur trasportando solo una quantità simbolica di aiuti umanitari, ha suscitato un acceso dibattito riguardo alle leggi internazionali e ai diritti umani.

Israele ha risposto con fermezza, dichiarando che avrebbe adottato tutte le misure necessarie per fermare le navi in rotta verso la Striscia di Gaza, accusando i volontari di tentare di violare un blocco navale legittimo. Tuttavia, tali affermazioni sono state contestate a livello internazionale, considerando la gravità delle condizioni umanitarie a Gaza.

Il contesto della flottiglia e l’intercettazione

La flottiglia, composta da oltre 40 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, è stata intercettata dalle forze israeliane mercoledì sera. Gli attivisti a bordo sono stati arrestati e portati in Israele. Saif Abukeshek, portavoce della flottiglia, ha dichiarato che più di 201 persone provenienti da 37 nazioni erano presenti sulle navi, inclusi partecipanti da Spagna, Italia, Turchia e Malaysia.

Dettagli sull’intercettazione

Secondo i resoconti ufficiali della flottiglia, le forze navali israeliane hanno bloccato le navi circa 70 miglia nautiche (130 km) al largo della costa di Gaza. Durante l’operazione, Israele ha interrotto le comunicazioni e ha disturbato i segnali delle imbarcazioni mentre si avvicinavano al territorio bloccato.

Almeno 13 navi della flottiglia sono state fermate in mare. Abukeshek ha segnalato che circa 30 imbarcazioni stanno ancora cercando di avvicinarsi alla costa di Gaza, mostrando determinazione nonostante la presenza militare israeliana.

Reazioni internazionali e impatti umanitari

L’intercettazione ha innescato una serie di proteste in diverse città globali, tra cui Roma, Buenos Aires e Istanbul. Le notizie sui fermi hanno amplificato le tensioni internazionali, portando a richieste di maggiore attenzione verso la crisi umanitaria in Gaza.

Il blocco e le sue implicazioni

Dal 2007, Israele ha imposto un blocco su Gaza dopo che Hamas ha preso il controllo della regione. Questa situazione ha condotto a una grave crisi umanitaria, con restrizioni severe sull’ingresso di cibo, beni e aiuti. La flottiglia mirava a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a queste condizioni, cercando di portare un messaggio di solidarietà e sostegno.

Israele ha giustificato il blocco come una misura di sicurezza per prevenire il contrabbando di armi, mentre i critici sostengono che si tratta di una violazione dei diritti umani. Le autorità israeliane hanno anche accusato alcuni organizzatori della flottiglia di legami con Hamas, ma queste affermazioni non sono state supportate da prove concrete.

Storia delle flottiglie verso Gaza

Le missioni per rompere il blocco di Gaza non sono un fenomeno nuovo. Già nel 2010, la nave Mavi Marmara fu al centro di un controverso intervento israeliano, che portò alla morte di 10 attivisti e suscitò indignazione globale. Da allora, sono state organizzate varie flottiglie, con risultati simili di intercettazione e arresti.

Nel 2025, la Global Sumud Flotilla è partita da porti in Spagna e Italia, attraversando il Mediterraneo con l’intento di portare aiuti essenziali a Gaza. Nonostante le difficoltà e le minacce ricevute lungo il percorso, l’iniziativa ha visto la partecipazione di attivisti e legislatori determinati a portare attenzione sulla situazione umanitaria.

