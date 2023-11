Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha annunciato che un’espansione della guerra a Gaza è “inevitabile” a causa dell’aumento dell’aggressività di Israele.

L’Iran avverte: “inevitabile espansione” della guerra con Israele

La dichiarazione è quanto emerso dalla conversazione tra Amirabdollahian e l’omologo del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. “A causa dell’espansione dell’intensità della guerra contro i residenti civili di Gaza, l’estensione della portata del conflitto è diventata inevitabile“. Giovedì, lo stesso ministro aveva postato sul suo account X: “Il tempo sta rapidamente scadendo per permettere ai crimini di Tel Aviv di continuare“. Secondo il funzionario iraniano, inoltre, “l’unico vantaggio di Netanyahu è stato quello di aver reso le fondamenta del finto regime israeliano più vacillanti e di aver mostrato il volto criminale, violento e aggressivo del regime sionista nel massacro di donne e bambini a Gaza“.

La violenza supera i confini di Gaza

Gli scontri transfrontalieri si sono intensificati da quando Hamas, il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran, ha attaccato Israele il 7 ottobre, scatenando la violenta risposta di Netanyahu sull’enclave.

La guerra, tuttavia, ha superato i confini della Striscia di Gaza. Israele e il gruppo armato libanese Hezbollah, alleato di Hamas, si sono scambiati ripetuti attacchi. Secondo i funzionari di sicurezza, sono stati uccisi più di 60 combattenti libanesi e 10 civili. Per Tel Aviv sono rimasti coinvolti almeno sette soldati israeliani ed un civile. Dall’inizio del conflitto le truppe degli Stati Uniti sono state attaccate almeno 40 volte in Iraq e in Siria dalle forze sostenute dall’Iran. I funzionari americani hanno stimato che più di 45 uomini sono rimasti feriti negli scontri.

Le alleanze

Anche il movimento Houthi dello Yemen, allineato all’Iran, ha lanciato ripetuti attacchi missilistici e con droni contro Israele, tutti abbattuti o falliti. La mossa è stata interpretata come una dimostrazione di forza nei confronti dei rivali regionali. Israele intanto, grazie all’aiuto della Turchia e dell’Egitto ha fondato un gruppo di coordinamento per rimuovere i feriti dalla Striscia di Gaza. La notizia è stata riportata dal Ministro della Sanità turco Fahrettin Koca su X: “Nell’ambito degli sforzi diplomatici per allontanare i pazienti dalla Striscia di Gaza, è stato stabilito un contatto con il Ministero della Sanità israeliano ed è stato creato un gruppo di coordinamento sulle questioni sanitarie tra Turchia, Egitto e Israele”.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui