Israele, Katz: se Hamas non rilascia ostaggi tornerà la guerra a Gaza

Roma, 12 feb. (askanews) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che lo Stato ebraico riprenderà la guerra a Gaza se Hamas non rispetterà l’accordo di cessate il fuoco e non rilascerà entro sabato gli ostaggi israeliani, come previsto dall’intesa.

“Se Hamas non rilascerà gli ostaggi israeliani entro sabato si apriranno per loro le porte dell’inferno” ha dichiarato, aggiungendo che l’eventuale ritorno alla guerra permetterebbe anche la realizzazione del piano del presidente Usa Donald Trump che prevede l’acquisizione del territorio palestinese da parte degli Stati Uniti per trasformarlo nella “Riviera del Medio Oriente”. Nella visione di Trump, i palestinesi di Gaza dovrebbero essere trasferiti in Giordania e in Egitto, paesi che però hanno finora rifiutato con forza quest’ipotesi.