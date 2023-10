Israele, la 22enne tedesca rapita al rave è viva. La madre: "Ogni minuto è fondamentale"

Potrebbe essere in condizioni critiche Shani Louk, la 22enne rapita in un rave da Hamas. La madre ha lanciato un appello per salvarla.

Nei giorni scorsi la giovanissima Shani Louk era stata rapita e presa in ostaggio da Hamas mentre aveva preso parte ad un rave party. Sulle sue sorti ci sono aggiornamenti importanti e a renderli noti è la testata tedesca Bild. La ragazza tedesca di 22 anni si troverebbe su un letto d’ospedale in condizioni critiche. La madre ha lanciato un appello chiedendo che le autorità si adoperino per salvarla e portata in Germania.

Israele, 22enne rapita ad un rave party

La madre che è stata interpellata dalla testata tedesca ha chiesto che si intervenga quanto prima per allontanare la giovane da Israele: “Si deve agire rapidamente e portare via Shani da Gaza, ogni minuto è fondamentale […] Non è il momento di parlare di giurisdizione”. La 22enne Shani, in quegli attimi così difficili si trovava al “Supernova Festival”, evento organizzato nelle vicinanze di un Kibbutz. Con lei ci sarebbero stati anche alcuni amici e il fidanzato Orion Hernández.

La famiglia di Shani

La madre di Shani – riporta “Il Secolo d’Italia” – ha vissuto in Germania fino a circa una trentina d’anni fa. Il marito, nonché padre della ragazza è israeliano. La ragazza è comunque in possesso della cittadinanza tedesca.